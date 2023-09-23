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Коммерсантъ FM
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Лавров: РФ с избытком компенсирует поставки в Африку по зерновой сделке

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия компенсирует поставки зерновых Африке по черноморской сделке с избытком. По его словам, раньше только три процента зерновых поступало в страны Африки, сейчас туда поступают «ровно эти объемы» и «даже сверху».

Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН

Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Только три процента из поставленных на рынки зерна пошло в бедные страны, которые включены в список Всемирной продовольственной программы»,— сказал министр по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как утверждает министр, весь объем продовольствия, поступавший в беднейшие страны Африки, Россия «уже компенсирует». «Ровно эти объемы, еще добавим сверху даже, мы объявили об этом»,— подчеркнул министр. По словам министра, об этом свидетельствует статистика, и поэтому речи о «о кризисе, голоде» быть не может.

После того как Россия вышла из зерновой сделки в июле этого года, посол Кении в Москве Бенсон Огуту пожаловался, что выход России из соглашения нарушил поставки сельхозпродукции в его страну. На переговорах в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил ему создать зерновой хаб в кенийском порту Момбаса.

Анастасия Ларина

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