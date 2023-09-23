Военкоры опубликовали видео удара по складу российских миротворцев в Карабахе

Российские военкоры Юрий Котенок и Александр Коц опубликовали видео, на котором, по их словам, запечатлен удар по складу боеприпасов российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Минобороны России и Азербайджана никак не комментировали эти кадры.

На видео поднимается густое облако дыма, предположительно возникшее после удара, на первом плане бегут люди в военной форме. На фоне слышны звуки взрывов. Автор ролика говорит, что был нанесен удар по складу.

По словам Юрия Котенка, видео снято 19–20 сентября. Он также отметил, что удар пришелся на объект в нескольких метрах от российского флага. По его словам, это «на случайность явно не похоже».

20 сентября Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел. Все пятеро находившихся в машине миротворцев погибли. Одним из погибших был заместитель командующего российским миротворческим контингентом Иван Ковган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину извинения за гибель миротворцев. 21 сентября Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обстрела двух автомобилей с российскими миротворцами в Карабахе. Вину за обстрел второго автомобиля Генпрокуратура возложила на армянских военных.

Подробнее о ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Анастасия Ларина