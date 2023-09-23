ТАСС: работы по созданию баллистической ракеты «Змеевик» приостановлены

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о приостановке работ по созданию российской баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым оснащением. Ракета предназначена для поражения авианосцев.

«Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает»,— сообщил источник.

Он уточнил, что ракета создается в том числе для поражения носителей новой гиперзвуковой ракеты США Dark Eagle. Поскольку у Пентагона «возникли трудности» при создании ракеты, разработчику «Змеевика» сообщили о «направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения», которое используется в зоне боевых действий на Украине.

В июле 2022 года близкие к военному ведомству источники ТАСС сообщали, что ракету «Змеевик» разрабатывают «достаточно давно» для поставок на вооружение береговых ракетных частей Военно-морского флота. По словам источников, «Змеевик» похож на китайские ракеты аналогичного DF-21D и DF-26 дальностью полета до 4 тыс. км.