Сенатор Майоров решил сложить полномочия после 12 лет работы

Первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров намерен покинуть Совет федерации по окончании срока своих полномочий. Он проработал в верхней палате 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Майоров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Майоров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я намерен завершить свои полномочия примерно через неделю, по истечении их срока. Я представляю в Совете федерации парламент Республики Калмыкия. Он соберется в ближайшее время и примет решение о наделении полномочиями нового сенатора»,— рассказал политик ТАСС.

Господин Майоров добавил, что у него «есть разные варианты», где продолжить работу, и пока он определяется.

В сентябре также истекают полномочия двух заместителей председателя аграрного комитета — Егора Борисова, представляющего в Совфеде главу Якутии, и представителя Нижегородской области Владимира Лебедева. По данным источника агентства, оба сенатора будут переизбраны.

Алексей Майоров является сенатором с июля 2011 года. С октября 2018-го он возглавлял комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В ноябре 2022-го он был освобожден от должности и избран первым заместителем председателя аграрного комитета.

Лаура Кеффер