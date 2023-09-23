Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенатор Майоров решил сложить полномочия после 12 лет работы

Первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров намерен покинуть Совет федерации по окончании срока своих полномочий. Он проработал в верхней палате 12 лет.

Алексей Майоров (в центре)

Алексей Майоров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Майоров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я намерен завершить свои полномочия примерно через неделю, по истечении их срока. Я представляю в Совете федерации парламент Республики Калмыкия. Он соберется в ближайшее время и примет решение о наделении полномочиями нового сенатора»,— рассказал политик ТАСС.

Господин Майоров добавил, что у него «есть разные варианты», где продолжить работу, и пока он определяется.

В сентябре также истекают полномочия двух заместителей председателя аграрного комитета — Егора Борисова, представляющего в Совфеде главу Якутии, и представителя Нижегородской области Владимира Лебедева. По данным источника агентства, оба сенатора будут переизбраны.

Алексей Майоров является сенатором с июля 2011 года. С октября 2018-го он возглавлял комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В ноябре 2022-го он был освобожден от должности и избран первым заместителем председателя аграрного комитета.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...