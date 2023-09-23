Бастрыкин запросил доклад о сносе дома в ЖК «Новоселье» в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации со сносом дома в ЖК «Новоселье» и нарушении застройщиком ЖСК «Наш дом» прав пайщиков. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В 2015 году ЖСК «Наш дом» начала строить шесть многоквартирных домов без разрешительной документации. Пять зданий ввели в эксплуатацию в судебном порядке, возведение последнего корпуса было приостановлено. Сейчас мэрия добивается признания его самовольной постройкой и сноса. В результате более ста семей, вложивших в строительство кредитные средства и выплаты маткапитала, могут лишиться недвижимости.

В СУ СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Органы внутренних дел также направили в суд для рассмотрения материалы по уголовному делу по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об установленных обстоятельствах, по завершении расследования — о его результатах и принимаемых мерах к разрешению озвученной ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram