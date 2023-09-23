Минстрой: темпы ввода жилья в РФ превышают прошлогодние

С начала года в России было введено 70 млн кв. м жилья, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, темпы ввода уже превышают прошлогодние, когда ввели рекордные 102 млн кв. м жилья.

«В этом году по состоянию на 1 сентября введено 70 млн кв. м жилья, мы опередили темпы прошлого года за 8 месяцев»,— рассказал замминистра на форуме «Пространственное развитие и демография в России» (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил господин Стасишин, из общего объема жилья около 42 млн кв. м — ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оставшиеся 28 млн кв. м —многоквартирное жилье. В 2022 году ввод ИЖС составил 57,5 млн кв. м.

«В этом году объем ввода многоквартирного жилья составит порядка 50 млн кв. м, может быть чуть больше. Такого не было никогда»,— добавил замминистра.

В августе сектор ИЖС продемонстрировал максимальный за год рост — объем ввода частных домов составил 6,7 млн кв. м. Объясняется это как окончанием летнего периода строительства, так и развитием ипотеки в этом секторе: темпы выдачи кредитов при низкой базе прошлого года в 2023-м заметно выросли.

Подробности — в материале «Ъ» «Частные дома расстроились к осени».

Лаура Кеффер