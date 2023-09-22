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Коммерсантъ FM
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В Латвии подготовили закон о конфискации российских автомобилей

Министерство юстиции Латвии разработало законопроект, который запрещает нахождение автомобилей с российскими и белорусскими номерами на территории страны. Об этом сказано в сообщении министерства.

Новый закон запрещает пересекать границу на автомобилях с номерными знаками России и Белоруссии, так как это считается нарушением санкций. От владельцев автомобилей, находящихся на территории Латвии, в течение трех месяцев потребуют перерегистрировать транспортное средство. За нарушение правил предусмотрена конфискация машины.

«Если автомобили с российскими и белорусскими номерами не будут вовремя перерегистрированы, их могут конфисковать в пользу Украины, поддерживающей свою армию на передовой»,— сообщила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере. В ближайшее время Министерство юстиции направит законопроект в сейм Латвии.

Изменения в законодательстве Минюст обосновывает разъяснениями Еврокомиссии. Согласно этим документам, санкции Евросоюза против России распространяются на личный транспорт ее граждан с российскими номерными знаками. В министерстве добавили, что изменения в равной степени затронут и владельцев автомобилей с белорусскими номерами, так как против Белоруссии введены такие же санкции.

Ранее въезд на авто с российскими номерами запретили Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Конфискацию транспортных средств не исключили и в Германии.

Позднее Еврокомиссия изменила формулировку ограничений, убрав слова о категорическом запрете. Там отметили, что автомобили могут быть использованы для обхода санкций, однако призвали применять запрет «соразмерным и разумным образом».

Подробнее — в публикации «Ъ» «О шмон, ты мир».

Петр Бузлаев

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