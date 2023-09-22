Курорты Сочи с начала 2023 года посетили 6 млн человек

С начала 2023 года курорты Сочи посетили 6 млн человек. К концу года в городе планируется принять около 7,4 млн туристов, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, турпоток по сравнению с показателями прошлого года вырос на 3%. За 2022 год в Сочи прибыли 7,2 млн туристов.

«По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 млн человек»,— сказал господин Копайгородский, его слова приводит пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день в Сочи находятся 190 тыс. туристов. Объем услуг курортно-туристского комплекса Сочи с начала этого года составил 38,1 млрд руб., что на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края, c начала 2023 года турпоток в регион составил 13,4 млн человек. За лето курорты региона приняли 9,7 млн туристов.

О внутреннем туризме в России — в публикации «Ъ» «Отельеры открывают поток».