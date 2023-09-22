Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курорты Сочи с начала 2023 года посетили 6 млн человек

С начала 2023 года курорты Сочи посетили 6 млн человек. К концу года в городе планируется принять около 7,4 млн туристов, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, турпоток по сравнению с показателями прошлого года вырос на 3%. За 2022 год в Сочи прибыли 7,2 млн туристов.

«По итогам года планируем приумножить рекордные показатели 2022-го и принять порядка 7,4 млн человек»,— сказал господин Копайгородский, его слова приводит пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день в Сочи находятся 190 тыс. туристов. Объем услуг курортно-туристского комплекса Сочи с начала этого года составил 38,1 млрд руб., что на 17% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края, c начала 2023 года турпоток в регион составил 13,4 млн человек. За лето курорты региона приняли 9,7 млн туристов.

О внутреннем туризме в России — в публикации «Ъ» «Отельеры открывают поток».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...