Минниханов: товарооборот Татарстана с Китаем достиг $1,6 млрд

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что товарооборот Татарстана и Китая по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и составил $1,6 млрд.

Об этом он заявил в ходе встречи с делегацией китайского автопроизводителя FAW в Казанском кремле.

В Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани открыто Генеральное консульство Китая, отметил глава Татарстана. «Все это способствует тому, что китайский бизнес активно работает в Татарстане — реализуются промышленные проекты, создаются производства»,— сказал он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"