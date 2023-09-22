Минниханов принял делегацию китайского автопроизводителя FAW

Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казанском кремле принял делегацию компании FAW Jiefang Automobile (Китай) во главе с председателем и секретарем парткома Ху Ханьцзе.

Стороны обсудили «перспективы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества». Рустам Минниханов «выразил интерес к совместным проектам», сообщила его пресс-служба.

Ху Ханьцзе пригласил главу Татарстана на завод FAW. Стороны договорились «проработать» такую возможность в следующий визит делегации Татарстана в Китай.

China FAW Group Co., Ltd (FAW Group) — первая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году. Ее учредителем является правительство КНР. FAW — лидер в Китае по производству большегрузной коммерческой техники, производит также легковые машины. На 2023 год FAW заявляла о намерении продать 4 млн автомобилей.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"