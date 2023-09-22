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обновлено 15:22

Семеновского онколога заподозрили в еще одном преступлении

Следствие возбудило второе уголовное дело в отношении заведующего онкологическим отделением Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова, обвиненного в превышении полномочий с подменой препаратов по ст. 286 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2022-2023 годах врач поручал медперсоналу больницы вводить пациентам физраствор вместо противоопухолевых препаратов, либо снижать концентрацию препаратов добавками. Новое уголовное дело касается тех же предположительно противоправных действий Олега Тюкалова, его объединили с первым делом.

Ранее Олег Тюкалов не признал вину, назвав неправдой информацию о том, что якобы поручал вводить пациентам физраствор. Врач призвал «разбираться в причинах и находить виновных». По ходатайству следствия он арестован, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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