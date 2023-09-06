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В Семенове арестовали онколога по обвинению в подмене препаратов

Семеновский райсуд на два месяца арестовал заведующего онкологическим отделением Центральной районной больницы Олега Тюкалова, сообщили в региональном СУ СК. Врача обвиняют в том, что он поручал медперсоналу вместо лекарств вводить онкобольным физраствор.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мне очень жаль, что так произошло в отделении, где я работал. Надо разбираться в причинах и находить виновных»,— сказал Олег Тюкалов до заседания. Онколог вину не признал и назвал неправдой информацию о том, что он поручал вводить пациентам физраствор. Комментарий врача опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Уголовное дело было возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности»). По этой статье, если вина будет доказана, врачу Семеновской ЦРБ грозит до десяти лет лишения свободы.

Елена Ковалева

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