Строителей Соборной мечети в Крыму заподозрили в мошенничестве

В Крыму задержали руководителей подрядной организации по строительству Соборной мечети, сообщает РБК. По данным издания, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, гендиректор ООО «Индустрия развития» Энвер Эмираджиев и соучредитель компании, бизнесмен Эдуард Кутуков взяты под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации источников «Ъ» в силовых структурах Крыма, юридический статус Энвера Эмираджиева до сих пор не определен. Связано ли данное дело со строительством новой мечети, пока неизвестно. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что завершить строительно-монтажные работы Соборной мечети в Симферополе должны будут в сентябре 2023 года.

Егор Александров, Симферополь