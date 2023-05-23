Соборную мечеть в Симферополе хотят достроить к сентябрю 2023 года

Строительство соборной мечети в Симферополе планируют завершить в сентябре текущего года. Об этом сообщила глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Вопрос о завершении работ был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям под руководством президента РФ Владимира Путина.

Строительство соборной мечети ведут в Симферополе с 2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на 2019 год, но работы неоднократно затягивались, в том числе из-за пандемии коронавируса и перебоев с поставками стройматериалов. По различным источникам, стоимость строительства варьируется от 2 до 3 млрд руб. Известно, что работы проводит российский подрядчик.

Анастасия Донскова

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