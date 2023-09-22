На соревнования по фигурному катанию в Уфе направят до 21,5 млн рублей

Центр спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой ищет пятерых подрядчиков для организации и проведения торжественных мероприятий во время всероссийских соревнований «Край курая» по фигурному катанию на коньках среди юниоров и «Ростелеком Гран-при России — Край курая» по фигурному катанию на коньках среди мужчин и женщин; поставки инвентаря для техобслуживания мероприятия, оказания услуг по информационному и транспортному обеспечению, сообщается на сайте госзакупок.

Общая начальная цена контрактов составляет около 21,4 млн руб. Итоги аукционов подведут 28-29 сентября. Источник финансирования — субсидии из бюджета республики.

Мероприятия пройдут в уфимском Дворце спорта с 10 по 16 октября.

Венера Хисамова

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