Дни рождения
Сегодня исполняется 55 лет помощнику президента РФ Дмитрию Миронову
Дмитрий Миронов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Юрий Воробьев:
— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Сердечно поздравляю с юбилеем! Ваш жизненный путь — прекрасный пример беззаветного служения интересам страны и ее граждан. Вы успешный руководитель, способный решать самые сложные задачи. Сегодня Вы проводите большую масштабную работу по повышению эффективности государственной кадровой политики, а также развитию российского казачества. От всей души желаю новых больших успехов в Вашей работе на благо Родины! Счастья Вам и Вашим близким!
Сегодня исполняется 46 лет министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву
Дмитрий Патрушев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев:
— Уважаемый Дмитрий Николаевич, примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! Вы отвечаете за одну из самых сложных отраслей экономики нашей страны и особый уклад жизни 37 миллионов сельских жителей. За последние десятилетия Вы приобрели хороший профессиональный опыт и знания, которые способствуют укреплению продовольственной безопасности страны и ее экспортного потенциала, развитию аграрной науки и повышению качества жизни на селе. Вместе с этим Вас отличают внимательное отношение к людям, умение видеть проблемы и последовательно решать их на государственном уровне. Впереди еще немало важных задач по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий России в непростых современных условиях. Уверен, Вам эти вызовы по плечу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на столь важном посту!