Четыре дома сгорели в небольшой деревне в Удмуртии из-за ветхой проводки

В Вавожском районе Удмуртии в деревне Южно-Какможский на 17 домов произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, около 13:00 здесь загорелся первый дом, после чего огонь перекинулся на другие объекты. Никто из людей не пострадал.

Предварительной причиной происшествия называют аварийный режим работы электрооборудования в нежилом частном доме. В частности, электрическая проводка здесь находилась в ветхом состоянии.

Локализовать пожар удалось в 16:03. Общая площадь пожара составила 12 га сухой растительности и 292 кв. м. строений. Огонь уничтожил два нежилых двухквартирных дома, один нежилой частный дом и двухквартирный дом, где проживал человек. Всего в деревне расположено 17 домов, из которых пять жилых. Социально значимых объектов нет.

Полностью ликвидировать возгорание удалось к 18:42. Быстрому распространению пожара способствовали сильный ветер, наличие некошеной сухой растительности на участках домовладений и отсутствие минерализованных полос. К ликвидации пожара привлекли 46 человек и 17 единиц техники.