Из свежей почты

Даниил Гордиенко, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 132 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Карачаево-Черкесия» соберут 19 тыс. руб.

Даня родился раньше срока и не задышал, попал в реанимацию. В год диагностировали ДЦП, а дальше лишь дополняли диагноз. В полтора сын неуверенно держал голову, а больше ничего не умел. Но мы регулярно лечимся. Даня уже все понимает, разговаривает, но учиться ему трудно. Сам не садится, ходить не может, ему надо во всем помогать. Я узнала про Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве и обратилась туда. Там сына готовы обследовать и лечить! Пожалуйста, помогите с оплатой! Надежда Гордиенко, Карачаево-Черкесия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Даниил нуждается в госпитализации для коррекции тонуса мышц, увеличения объема движений, совершенствования их координации, развития мелкой моторики, равновесия, а также отсутствующих навыков и речи».

Марк Чернов, 3 года, венозная мальформация нижней губы, требуется хирургическое лечение. 145 950 руб.

Внимание! Цена лечения 169 950 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 24 тыс. руб.

В две недели от роду у Марка в правом уголке губы возникло синее пятнышко. Потом с внутренней стороны щеки появилась шишка, она травмировалась и кровоточила. Врачи московского Центра челюстно-лицевой хирургии сказали, что это венозная мальформация — порок развития венозной системы. Сыну провели склерозирование вен (вводили препарат в пораженный сосуд для прекращения кровотока). Образование заметно уменьшилось. Нужна повторная процедура. Однако сделать ее по ОМС нельзя, госквот нет, а мы не можем оплатить операцию. Помогите, пожалуйста! Юлия Чернова, Волгоградская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Марка врожденная венозная мальформация нижней губы справа. Начато хирургическое лечение — склерозирование. Прогноз благоприятный».

Матвей Чернов, 2 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 148 885 руб.

Внимание! Цена лечения 390 885 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 220 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 22 тыс. руб.

Матвей родился с изогнутыми, как крючки, ножками. Лечение мы начали в месяц. Сыну провели курс гипсований, рассечение ахиллова сухожилия, надели брейсы — специальную обувь. Ножки выпрямились! В год и три месяца Матвей пошел. Но стопы не сгибались вверх к ноге. Оказалось, что это связано с мышцами — нарушена нервная проводимость. Нам рекомендовали обратиться в клинику «Константа» в Ярославле. Там готовы провести операцию. Но это платно, а у нас таких денег нет. Помогите! Мария Чернова, Тюменская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Матвею необходимо оперативное лечение обеих стоп — перемещение передних большеберцовых мышц, высвобождение мышц и сухожилий. Перед операцией — курс этапных гипсований по методу Понсети. Лечение выведет стопы в правильное положение, нормализует походку».

Тимур Бичуев, 11 лет, последствия закрытой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 248 239 руб.

Внимание! Цена лечения 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Амур» соберут 29 тыс. руб.

В восемь месяцев сын получил черепно-мозговую травму. В больнице провели трепанацию черепа, удалили гематому. Тимура спасли, но врачи сказали, что поражена большая площадь мозга. Сын плохо держал голову, вся правая сторона тела была обездвижена. Десять лет мы проходим реабилитацию. Тимур ходит, но равновесие держит плохо, правую ногу подволакивает, кисть правой руки не двигается. Благотворители помогли нам начать реабилитацию в подмосковном центре «Три сестры». Но одного курса мало, и я прошу помощи. Я одна воспитываю двух сыновей. Екатерина Синицына, Амурская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «На курсе комплексной реабилитации мы поработаем с Тимуром над улучшением ходьбы, вовлечением правой руки в повседневную деятельность. Он позанимается с логопедом и нейропсихологом».

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