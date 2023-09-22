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Коммерсантъ FM
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30 процентов составляет ставка ЦБ Турции после вчерашнего заседания его совета директоров. Ставка была повышена сразу на пять процентных пунктов — до рекордного за последние 20 лет уровня. 22 июня регулятор объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики и повысил ставку на 6,5 процентного пункта, до 15%, далее ставка была поднята до 17,5%, а затем и до 25%. Инфляция в Турции между тем все равно растет: в июле показатель вырос с 38,2% до 47,8%, в августе — до 58,9%. За месяц прирост составил 9,1%, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Ослабление лиры между тем существенно замедлилось — курс национальной валюты Турции колеблется на уровне 27 лир за доллар.

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