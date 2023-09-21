«Чтобы собака обнюхивала каждый день?»

Народные избранники Татарстана считают нецелесообразным постоянно тестировать госслужащих и депутатов на употребление наркотических веществ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил обращение в Минздрав РФ после того, в как в Татарстане в хранении наркотиков заподозрили депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова. Его коллеги в Госсовете настаивают, что «подвергать тестированию избранных депутатов нельзя», поскольку это «нарушение прав человека». А, по мнению депутатов Госдумы от республики, эта процедура будет «страшно дорогая». Они называют инициативу «популистским шагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проверять в обязательном порядке на употребление наркотиков государственных и муниципальных служащих, а также депутатов всех уровней предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев (избирался по списку единороссов от Дагестана, возглавляет движение «Трезвая Россия»). «Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования… С такой инициативой обратился в Минздрав России, с конкретным примером актуальности темы»,— сообщил в среду парламентарий «РИА Новости».

Господин Хамзаев считает, что тестирование должно быть обязательным как при трудоустройстве чиновника или избрании депутата, так и в дальнейшем: внепланово, выборочно, раз в квартал, без предупреждения. «Будь то народные избранники, будь то чиновники, повышенный стресс, активная работа — все это сказывается на психике человека. Спецслужбы и правоохранители должны доподлинно знать, имел ли тот или иной чиновник "знакомство" с наркотиками, прошел ли он тест, есть ли какая-нибудь у человека предрасположенность к потреблению наркотиков, зависимость»,— сказал депутат Госдумы.

Напомним, в понедельник следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против депутата Госсовета Рустема Хасанова. Его подозревают в хранении наркотиков. По ч. 1 ст. 228 УК РФ депутату может грозить штраф, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, в воскресенье на улице депутата Хасанова остановила полиция, а рядом с ним был обнаружен пакет с 1,88 г наркотиков. «Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов»,— заявили в СУ. Сам депутат настаивает, что ничего запрещенного у него при себе не было.

Глава Татарстана Рустам Минниханов «выразил строгое осуждение ситуации, связанной с депутатом», подчеркнув, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов». Он заявил, что «поступок депутата, невзирая на его статус, должен быть тщательно расследован». Рустем Хасанов в настоящий момент, согласно сайту Госсовета, продолжает оставаться депутатом.

В пресс-службе господина Минниханова не стали комментировать предложение об обязательном тестировании депутатов и чиновников. Опрошенные «Ъ-Казань» парламентарии посчитали такую меру излишней.

«Я считаю, что это избыточно, будет лишним, нецелесообразно. Это нереализуемая идея»,— заявил «Ъ-Казань» депутат Госдумы от Татарстана и бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов. «Во-первых, это будет страшно дорого. Непонятно, где взять такие ресурсы, будет ли это за счет федерального или регионального бюджетов. Я думаю, это стоимость не одной школы»,— сказал он. Господин Фаррахов считает, что предложение Султана Хамзаева — «популистский шаг, который будут обсуждать однозначно все». Айрат Фаррахов добавил, что «у нас очень суровое законодательство в этой сфере». «Какой здесь нужен еще контроль? Чтобы собака обнюхивала каждый день? Все понимают, что потребление наркотиков — абсолютно несовместимо с депутатской должностью, это серьезное правонарушение. Но сказать, что это сильно распространено (среди депутатов.— «Ъ-Казань»), я не могу»,— заключил господин Фаррахов.

«Проблема проверки госслужащих на употребление наркотиков не является сейчас самой значимой проблемой нашей страны. Такие заявления — попытка попасть в медиапространство»,— сказал депутат Госдумы от Татарстана, член фракции КПРФ Артем Прокофьев. Он считает, что депутатам «надо сосредоточиться на работе по реализации наказов избирателей». «Очень много вопросов, проблем: рост цен на продукты, на топливо, проблемы в сфере ЖКХ. Нам есть чем заниматься»,— указал парламентарий.

Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина («Единая Россия») также сомневается, что нужно постоянное тестирование депутатов в республиканском парламенте. По ее словам, когда человек выдвигается в депутаты, он и так проходит «мощный отбор». «В "Единой России" это предварительное голосование, праймериз. К моменту выборов человек уже известен в обществе: знают, адекватный он или нет»,— полагает она. Секретарь добавила, что ежегодно депутаты и сотрудники Госсовета, как и все жители, проходят диспансеризацию. «Конечно, если есть сомнения, то можно индивидуально провести такое тестирование»,— допустила Лилия Маврина. По ее словам, «человеку, который потребляет наркотики, не место в Госсовете Татарстана». «Но надо сначала доказать, что человек потребляет наркотики, а потом делать выводы. Может оказаться так, что факт не будет доказан, и в этом случае всем придется извиняться и нести ответственность за клевету»,— заключила депутат.

«Как-то эта тема мне не близка, совершенно отношения к ней не имею»,— призналась бывший вице-спикер Госсовета, ныне член комитета Госсовета по госстроительству Римма Ратникова. По ее словам, «публичный человек должен быть совершенно чистым». «Но если такая тема выдвигается на повестку, то я, наверное, больше поддержу (тестирование парламентариев на употребление наркотиков.— «Ъ-Казань»), чем буду против»,— сказала депутат.

Глава фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Хафиз Миргалимов считает, что допустимо проверять кандидатов в депутаты. «Прежде чем выдвигаться, пусть представят справку. Мы собираем на выборы 20 документов, но пусть будет 21-й документ о психическом состоянии человека. А вдруг у него какие отклонения? Водитель же проходит психолога и нарколога»,— пояснил он свою позицию. «Что касается Хасанова, то это суд скажет, нашли у него что-то или нет»,— добавил коммунист. Однако Хафиз Миргалимов категорически против, чтобы проверяли депутата, которого уже избрали. По его словам, это «нонсенс» и «перебор». «Это нарушение прав человека. Тогда надо провести проверку 145-милионного нашего населения. Подвергать тестированию избранных депутатов нельзя. Иначе их придется отзывать, а это нужно снова закон принимать»,— заключил лидер республиканских коммунистов.

Кирилл Антонов