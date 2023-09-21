Вероятность выиграть налоговый спор в Москве составляет 13%

Вероятность добиться удовлетворения требований по налоговым спорам в столичном арбитраже составляет 13%. Об этом рассказал старший налоговый партнер «Пепеляев Групп» Сергей Савсерис на конференции «Налоги-2023», организованной ИД «Коммерсантъ».

Согласно проведенному господином Савсерисом анализу, в 2022 году в арбитражном суде Москвы истцам удалось выиграть 109 из 509 налоговых дел, то есть 21%. Схожая пропорция наблюдается в денежном исчислении: были удовлетворены требования на 12,8 млрд руб. из общих 54,6 млрд руб. (22%).

По результатам апелляционного и кассационного рассмотрения доля удачных для истцов споров почти не меняется: во второй инстанции «выигрышными» остаются 22% (90 исков из 411), а в третьей — 21% (65 из 307, общее количество дел сокращается, поскольку оспаривается не каждое решение). Однако вероятность отмены положительного для истцов решения (то есть «ухудшения» ситуации) при этом гораздо выше, чем отрицательного («улучшения»): во второй инстанции она достигает 14,7% против 2,3%, а в третьей — 25,6% против 5%.

«Если говорить экономическим языком, предельная склонность к отмене положительных решений гораздо выше, чем предельная склонность к изменению отрицательных. Это демонстрирует бюджетный подход. Если по графику первой инстанции можно было бы сказать, что налоговая инспекция просто работает очень качественно и поэтому выигрышей у нее гораздо больше, то графики второй и третьей показывают склонность нашей судебной системы к удовлетворению требований налоговиков, а не налогоплательщиков»,— объяснил Сергей Савсерис.

Исходя из этих данных, господин Савсерис сделал вывод, что общая вероятность выиграть налоговый спор в суде Московского региона составляет 13%. «Много это или мало? Мне кажется, мало,— резюмировал старший налоговый партнер ''Пепеляев Групп'',— по моим ощущениям в нулевых и десятых годах выигрывалось порядка 75–80%. Вот наша динамика за 20 лет».