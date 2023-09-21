Audi обновила электромобили Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback

Компания Audi обновила электрический кроссовер Q4 e-tron и его купеобразную версию Q4 e-tron Sportback.
Основные изменения коснулись силовой установки. Обе модели получили батарею на 82 кВт•ч с поддержкой зарядных станций постоянного тока мощностью до 175 кВт, а также модернизированные электромоторы с оптимизированной системой охлаждения.
После обновления гамма модификаций сократилась до 286-сильной Q4 45 e-tron, доступной с передним и полным приводом, и 340-сильной полноприводной Q4 55 e-tron quattro. Также электромобили обзавелись перенастроенным рулевым управлением и измененными настройками подвески.
На европейском рынке модернизированное семейство электромобиля Audi Q4 e-tron появится в продаже до конца 2023 года.
Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK