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Коммерсантъ FM
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За полтора года в российскую юрисдикцию переехали 164 компании

С начала 2022 года по июль 2023-го в Россию «переехали», то есть осуществили процедуру редоцимиляции, 164 компании с международным присутствием. Об этом рассказала партнер Bellerage Марина Голубенцева на конференции «Налоги-2023», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Редоцимиляция — это когда компания переезжает, но не из региона в регион, а из одной юрисдикции в другую,— объяснила госпожа Голубенцева,— при этом сохраняя историю существования, корпоративные правила, получая налоговые льготы, если мы говорим о специальных административных районах (САР)». Напомним, в России действуют два САР, так называемых внутренних офшора,— на островах Русский и Октябрьский в Приморье и Калининградской области.

По словам Марины Голубенцевой, с 2018 года, когда появилась процедура редоцимиляции (был принят федеральный закон «О международных компаниях»), и до начала 2022-го «переезд» в Россию из-за рубежа осуществили только 65 компаний. «Почему так мало? Процедура непростая, даже в хорошие времена она занимает от девяти месяцев и более. Мало того, что нужно “прописаться” в России, так еще нужно “выписаться» из-за рубежа”,— объяснила партнер Bellerage.

Однако с начала 2022-го этот процесс заметно ускорился, продолжила госпожа Голубенцева: за минувший год таких «переездов» уже насчитывалось 82, за текущий (по состоянию на июль) — еще столько же. «То есть плюс 164, процесс заинтересовал, для крупных компаний это реально интересно. Не все могут прекратить существование и начать заново: есть активы, обязательства, акционеры, бонды и т. д. Наверное, это является возможностью для продолжения бизнеса, тем более когда обслуживающие наши иностранные компании структуры — бухгалтеры, юристы, аудиторы — отказываются с нами работать по принципу происхождения активов»,— объяснила Марина Голубенцева.

Она также напомнила, что для получения льгот в САР нужно в течение года вложить в российскую экономику 50 млн руб. инвестиций. «САР предоставляет неплохие льготы, особенно в отношении прибыли в виде дивидендов, в виде налога на имущество, и возможность сохранять свои корпоративные правила».

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