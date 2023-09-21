Кубанские промышленники инвестировали 25 млрд рублей в импортозамещение

На сегодняшний день в сфере промышленного производства прорабатывается и реализуется более 30 проектов по созданию новых или развитию действующих производств импортозамещающей продукции на общую сумму 24,9 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве промышленной политики. Инвестиции вкладываются в таких отраслях, как радиоэлектроника, машиностроение, химическая, легкая, фармацевтическая промышленность, лесопромышленный комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В частности, в Краснодаре наращивают производство хирургического шовного материала. В этом сегменте доля импорта сегодня — 90%. Также в числе импортозамещающих проектов в краевой столице — выпуск стеклянных дверей, перегородок для офисных и жилых помещений. Такое предприятие уже строят на территории промышленного парка «Краснодар».

В Северском районе приступили к строительству первого в стране завода по производству сорбентов, аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги. В Армавире реализуют несколько проектов в сфере импортозамещения, здесь налаживается выпуск стеклянной посуды, грузовых вагонов и др. продукции.

«Благодаря системной работе по развитию импортозамещающих производств в Краснодарском крае за неполные 10 лет возрождены целые отрасли промышленности — станкостроение, вагоностроение и др. Созданы новые направления — пищевое машиностроение, фармацевтическая, медицинская, радиоэлектронная и стекольная промышленность»,— рассказали в министерстве промышленной политики региона.

Андрей Ульченко

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