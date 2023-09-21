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Водитель BMW врезался в ограждение летнего сада в Ижевске

В столице Удмуртии водитель BMW врезался в металлическое ограждение Летнего сада на ул. Максима Горького. Инцидент произошел 20 сентября около 21:30, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии 32-летний мужчина за рулем Subaru Forester выезжал с парковочного места, однако не уступил дорогу двигавшемуся в прямом направлении водителю BMW. В результате этого иномарка врезалась в ограждение и дерево.

При происшествии травмы получила 20-летняя пассажирка BMW.

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