Lada Granta получила версию Sport

АвтоВАЗ вывел на рынок новую модификацию Lada Granta — седан и лифтбек получили исполнение Sport.

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Автомобили отличаются от базовых версий новым аэродинамическим обвесом, который испытан в аэродинамической трубе и снижает подъемную силу до 45%. В салоне появились новые кресла с развитой боковой поддержкой, кожаная оплетка руля с красной «нулевой», В оформлении салона — на сиденьях, в комбинации приборов и других элементах — использованы красные акценты, которые также применены в экстерьере.

Granta Sport оснащается 118-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем, который получил доработанные системы впуска и выпуска, измененную топливную систему, модернизированный газораспределительный механизм, новую программу управления и спортивную выхлопную систему. Модель получила заниженную на 20 мм подвеску и амортизаторы со спортивными настройками, новые покрышки, а на всех колесаъ установлены дисковые тормоза.

Стоимость седана Lada Granta Sport составит 1,25 млн руб, а лифтбек Lada Granta Sport оценен в 1,29 млн руб. Продажи автомобилей начались с 21 сентября.

Максим Вершинин

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