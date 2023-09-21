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В Новочеркасске планируют увеличить стоимость проезда в автобусе до 35 рублей

В середине октября плата за проезд в городских автобусах Новочеркасска будет повышена до 35 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как говорится в сообщении, перевозчик ООО «Новочеркасская транспортная компания» представил в администрацию расчеты, обосновывающие повышение стоимости проезда. В компании настаивают, что подорожание услуги вызвано увеличением на треть стоимости топлива, повышением МРОТ, значительным ростом цен на ГСМ и запчасти.

В администрации города подчеркивают, что власти не могут запретить транспортной компании повышать нерегулируемый тариф. Сейчас чиновники обсуждают с руководством «НТК» возможность снижения платы для пассажиров, которые оплачивают проезд банковскими картами.

Кристина Федичкина

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