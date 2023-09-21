В Анапе появится большой парк в честь Николая I

В курортном городе состоится торжественная закладка Императорского парка Русского географического общества, сообщает пресс-служба общественного объединения. Мероприятие пройдет завтра, 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

«Парк будет разделен на четыре меридиана, разместится на территории в 30 га между ул. Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии. Он станет новой точкой притяжения на туристической карте нашей страны»,— рассказали в РГО.

Идея создания новой рекреационной зоны связана с Николаем I. В 1846 году царственная особа подписала указ о присвоении Анапе статуса города, а годом ранее самодержец учредил Русское географическое общество.

В Императорском парке установят монументы Николаю I и путешественникам-первооткрывателям, построят церковь Николая Чудотворца. Здесь расположатся спортивные и детские площадки, большой и малый амфитеатры, появятся сеть пешеходных и велосипедных дорожек, большая смотровая площадка.

После ввода нового парка в эксплуатацию РГО рассчитывает проводить на его территории различные фестивали, выставки и лекции, которые будут посвящены географии, истории и природе юга страны и Анапы в частности.

Андрей Ульченко

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