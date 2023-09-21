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Гордума Челябинска подготовила проект закона об одноуровневой системе МСУ

Комиссия Челябинской городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству одобрила внесение в региональный парламент в порядке законодательной инициативы проекта закона о ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. Окончательное решение будет принято на заседании 26 сентября.

Кроме законопроекта предлагается внести изменения в постановление с перечнем муниципалитетов Челябинской области: Челябинск вместо городского округа с внутригородским делением снова станет просто городским округом.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 12 июля в Челябинске состоялись публичные слушания, участники которых одобрили возвращение одноуровневой системы местного самоуправления в городе. Планируется ликвидировать внутригородские районы как отдельные муниципальные образования и вернуться к прямым выборам депутатов гордумы.

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