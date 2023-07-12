На публичных слушаниях поддержали возврат одноуровневой системы МСУ в Челябинске

В Челябинске состоялась публичные слушания по вопросу преобразования системы местного самоуправления (МСУ). Большинство поддержало отмену двухуровневого принципа с внутригородскими районами и возвращение прямых выборов городской думы. Окончательное заключение об итогах слушаний будет подготовлено и опубликовано 14 июля, сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Гарипова Фото: Юлия Гарипова

В администрации Центрального района, где проходило мероприятие, собралось более 300 человек. Еще более 500 горожан прислали письменные мнения. С докладами выступали депутаты гордумы, инициировавшие преобразования, представители мэрии, политических партий, эксперты и общественники. Большинство повторяли одни и те же тезисы о том, что переход на двухуровневую систему МСУ в 2014 году был экспериментом, который сейчас следует признать неудавшимся, поскольку все изменения носили поверхностный характер и не достигли поставленных целей. Так, депутат Дмитрий Алехин напомнил, что реформа должна была приблизить депутатов к избирателям, но этого не произошло, в том числе из-за того, что не были определены источники финансирования бюджетов внутригородских районов. Передача средств с уровня города в районы только затягивает процесс решения насущных вопросов. Также выступающие указывали, что большинство районных депутатов избирались для достижения своих собственных целей, а не защиты интересов избирателей.

Кроме того, эксперты и депутаты указывали на излишние расходы. По словам, вице-мэра по правовым вопросам Надежды Рыльской, ежегодно на содержание районных собраний депутатов тратится более 53 млн руб. «Разделение городской власти привело к усложнению бюрократической системы, увеличению административных барьеров для населения. Напомню, что до реформы было 39 депутатов, после – 170. Соответственно выросли расходы на их содержание. По отношению к 2014 году объем расходов на обеспечение деятельности внутри городских районов увеличился в четыре раза, штатная численность – на 72 единицы. Ежегодный объем расходов на содержание органов местного самоуправления увеличился на 240 млн руб. Необходимость содержания малоэффективного чиновничьего аппарата не позволяет направить эти средства на финансирование социально-значимых расходов»,– сообщила Надежда Рыльская.

В результате очередных изменений будут ликвидированы только районные собрания депутатов, где все члены, кроме председателя, не получают зарплату. Администрации районов со всем чиновничьим аппаратом вновь станут структурными подразделениями мэрии Челябинска.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем выступлении заявил о необходимости рассмотрения вопрос об очередных реформах на местном референдуме. По его мнению, нескольких сотен участников публичных слушаний не отражают мнение населения миллионного города. Представители администрации Челябинска и гордумы ответили ему, что выражение мнения в виде публичных слушаний законно и закреплено в уставе города.

После процедуры публичных слушаний начнется разработка регионального законопроекта для установления одноуровневой системы МСУ в Челябинске. В целом потребуется вносить изменения в более 40 нормативно-правовых актов. После принятия законов на уровне области, будут внесены поправки в Устав Челябинска. Планируется, что нормативная база будет подготовлена к следующим выборам депутатов гордумы. Окончательно реформа завершится к концу 2024 года.

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