Россия за год получила 74 отказа в выдаче преступников по запросу

После февраля 2022 года иностранные государства, в том числе страны Европы, отказали России в выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях, 74 раза. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Петр Городов. По его словам, отказы были «политически мотивированные».

«Всего в прошлом году после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и других преступлений киевского режима компетентные органы иностранных государств по политическим мотивам отказали в исполнении 74 российских запросов о выдаче и 7 запросов о правовой помощи»,— сообщил Петр Городов на форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае.

Международный форум по вопросам безопасности в китайском городе Ляньюньган с 2015 года проводит Министерство общественной безопасности КНР. Он должен содействовать сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран.

В качестве причины отказа, по словам заместителя генпрокурора, как правило называли отсутствие уверенности в гарантиях соблюдения прав подозреваемых в связи с началом боевых действий на Украине, выходом России из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

При этом Петр Городов заверил, что Генпрокуратура России продолжает «исполнять взятые на себя международные обязательства» по борьбе с преступностью.

В начале сентября глава национального центрального бюро Интерпола МВД Валерий Калачев заявил, что «недружественные» России страны обсуждают ее исключение из Интерпола. Формально устав Интерпола не предусматривает процедуры по исключению.

Анастасия Ларина