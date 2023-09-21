Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия за год получила 74 отказа в выдаче преступников по запросу

После февраля 2022 года иностранные государства, в том числе страны Европы, отказали России в выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях, 74 раза. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Петр Городов. По его словам, отказы были «политически мотивированные».

«Всего в прошлом году после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и других преступлений киевского режима компетентные органы иностранных государств по политическим мотивам отказали в исполнении 74 российских запросов о выдаче и 7 запросов о правовой помощи»,— сообщил Петр Городов на форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае.

Международный форум по вопросам безопасности в китайском городе Ляньюньган с 2015 года проводит Министерство общественной безопасности КНР. Он должен содействовать сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран.

В качестве причины отказа, по словам заместителя генпрокурора, как правило называли отсутствие уверенности в гарантиях соблюдения прав подозреваемых в связи с началом боевых действий на Украине, выходом России из Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

При этом Петр Городов заверил, что Генпрокуратура России продолжает «исполнять взятые на себя международные обязательства» по борьбе с преступностью.

В начале сентября глава национального центрального бюро Интерпола МВД Валерий Калачев заявил, что «недружественные» России страны обсуждают ее исключение из Интерпола. Формально устав Интерпола не предусматривает процедуры по исключению.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...