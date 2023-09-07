В МВД рассказали о «закулисных дебатах» по исключению России из Интерпола

Глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев рассказал, что «недружественные» России стали обсуждать ее исключение из Интерпола. При этом устав Интерпола не предусматривает процедуру исключения ни одной из 195 стран-участниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

Как рассказал в интервью ТАСС Валерий Калачев, «закулисные дебаты» на тему возможного исключения России из Интерпола начались после начала военной операции и продолжаются до сих пор. По его словам, на генеральный секретариат Интерпола оказывается давление по этому вопросу.

Валерий Калачев назвал каналы Интерпола единственным способом обмена полицейской информацией для России и других стран «в условиях сложной внешнеполитической обстановки». Он также сообщил, Россия по-прежнему сотрудничает с партнерами: в области международного розыска, борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком, противодействии коррупции и отмывании денег.

В марте 2022 года власти Украины и Великобритании обратились к руководству Интерпола с просьбой приостановить членство России. Этот запрос не был удовлетворен, однако организация согласилась изменить процедуру приема запросов от российской стороны. Украина мотивировала необходимость исключения России тем, что российские правоохранительные органы могут использовать ресурсы организации для политических преследований противников власти.

СССР приняли в Интерпол в 1990 году. Затем его правопреемницей стала Россия. Указом президента 1996 года было создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Анастасия Ларина