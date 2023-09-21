Zala Aero разработала аналог дрона-камикадзе «Герань»

Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе «Италмас». Он построен по аналогичной дрону «Герань» схеме и оснащен увеличенной боевой частью. Об этом сообщил главный конструктор компании Александр Захаров.

«Он более глубинного действия, то есть (дальность.— ''Ъ'') за 200 километров. И с увеличенной боевой частью. Тоже камикадзе»,— рассказал господин Захаров в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

«Италмас» оснащен двигателем внутреннего сгорания, а в качестве бака для топлива используются его крылья. Первые испытания дрона прошли зимой. Zala Aero заявила о готовности отправить первые единицы.