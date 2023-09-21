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Коммерсантъ FM
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4,4 процента составил рост цен производителей в августе по сравнению с июлем, сообщил Росстат. Августовский скачок показателя оказался максимальным за год. При этом цены в обработке повысились за месяц на 2,5% (прежде всего за счет производства кокса и нефтепродуктов, а также прочего металлургического производства), в добыче — на 12,8% (прежде всего за счет нефти и газа, металлов). В годовом выражении отпускные цены в августе выросли на 10,6%, но в январе—августе остались на 3,3% ниже соответствующего уровня 2022 года. Судя по ожиданиям компаний, опрошенных ЦБ, августовский скачок цен вряд ли окажется максимальным в этом году и в сентябре этот рекорд будет побит.

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