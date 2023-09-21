Jaecoo поехал на все четыре стороны

На пермский рынок выходит еще одна ожидаемая китайская иномарка Jaecoo премиального суббренда Omoda. Как выяснил «Ъ-Прикамье», дилерами бренда в регионе станут четыре компании: «Экскурс», «Форвард-авто», «Верра» и Сатурн-Р». По мнению экспертов, такое количество дилеров Jaecoo для города-миллионника — оптимальное. Четвертый салон бренда будет «закрывать» продажи Jaecoo в остальных территориях Пермского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО» Фото: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО»

Группа «Форвард-Авто» получила дилерство двух китайских брендов: Jaecoo — премиального суббренда Omoda и Jac, рассказал «Ъ-Прикамье» директор «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров. На 28 сентября намечен официальный старт продаж Jaecoo в РФ, подчеркнул господин Бахтияров. «Машины Jaecoo будут продаваться в одном салоне с Omoda на ул. Героев Хасана, 105п, где для них выделят отдельную стойку»,— уточнил руководитель «Форвард-Авто».

Дилерство Jac холдинг получил совсем недавно — договор был подписан 13 сентября. По словам Рустама Бахтиярова, сейчас идет отгрузка машин для компании, продажи планируется начать через одну-две недели.

Jaecoo является новым брендом не только для Перми, но и для России. Бренд позиционируется как старшее ответвление Omoda, принадлежащей автоконцерну Chery. По сведениям «Ъ-Прикамье», в августе заработал российский сайт Jaecoo, появилась возможность делать предзаказы этой машины. Продажи начнутся с одной модели внедорожника Jaecoo J7, презентованного этой весной. Название марки происходит от немецкого Jaeger (охотник) и английского cool (крутой). В конце мая в пермской группе «Экскурс» рассказывали о получении дилерства Jaecoo, салон бренда компания откроет на шоссе Космонавтов, 361.

Как отмечают источники на авторынке, дилерство Jaecoo получают компании, которые уже продают Omoda. На сегодня салоны Omoda запустили холдинги «Сатурн-Р», «Форвард-Авто», «Экскурс» и Verra (в Березниках). По сведениям собеседника, в Перми будет третий дилер Jaecoo, им может стать «Сатурн-Р».

Jас выпускает китайская автомобилестроительная компания JAC Motor. Помимо легковых машин, группа производит грузовики и автобусы. В минувшем году стало известно, что компания «Соллерс Авто» начнет в Елабуге выпуск легковых машин JAC под собственной маркой. Производство автомобилей было анонсировано на бывшей площадке «Соллерс Форд» и началось в ноябре 2022 года, сообщал портал «Китайские автомобили». В Перми сейчас работает один салон JAC, открытый «Демидычем» на ул. Уральской, 119.

Гендиректор Verra Анна Бояршинова сообщила, что Verra в августе открыла автоцентр Omoda в городе Березники, а также стала дилером бренда Jaecoo, официальный старт продаж автомобилей в компании начнется 28 сентября одновременно с продажами в России. Директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергей Репин подтвердил, что «Сатурн-Р-Авто» получил дилерство Jaecoo.

По словам управляющего компании «Экскурс» Романа Кибасова, сейчас емкость рынка позволяет запускать такое количество салонов Jaecoo и JAC, их дальнейшую вос­требованность покажет время. Открытие второго салона JAC господин Кибасов комментировать не стал, а бренд Jaecoo охарактеризовал оптимистично: «Бренд интересный и очень продвинутый с точки зрения технологий».

Автомобильный консультант, член совета директоров ГК «Июль авто» (Lada, Omoda, Jaecoo, Jetour, автомобили с пробегом; Челябинск) Алексей Деткин считает, что три-четыре дилера Jaecoo для города-миллионника — оптимальное количество. По наблюдениям эксперта, официальные дилеры бренда Omoda в крупных городах с территориальной точки зрения закрывают три важнейшие локации. Этот тренд характерен и для расположения пермских салонов компании. Автоцентр Jaecoo в Березниках будет рассчитан в том числе на покупателей из Соликамска, Чердыни и других территорий. «Дилеры этого бренда будут конкурировать не друг с другом, а с остальными „китайцами“. Возможно, некоторые владельцы Omoda „пересядут“ на Jaecoo»,— полагает Алексей Деткин. JAC собеседник назвал интересным брендом со своей спецификой. «На объемы продаж JAC будет влиять то, сколько машин этот бренд будет поставлять дилерам и какая доступность у них будет с точки зрения логистики»,— отметил член совета директоров ГК «Июль авто».

Евгения Ахмедова