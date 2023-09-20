Конец золотых времен

В областном заксобрании обсудили проблему со строительством школ по долгосрочным планам. В Нижнем Новгороде их создание не синхронизировано с быстрорастущими жилыми комплексами, а представители администрации сообщили, что прошли «золотые времена», когда строительство школ финансировал федеральный бюджет. Теперь надо рассчитывать только на областной и местные бюджеты, а также частный бизнес. Застройщики предупредили, что их обязательства строить школы потянут колоссальный рост стоимости жилья. Власти решили взять два-три месяца, чтобы определиться с приоритетными проектами, источниками средств и в целом правилами игры с бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школы в Нижнем Новгороде будут строить выборочно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Школы в Нижнем Новгороде будут строить выборочно

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Градостроительный комитет заксобрания обсудил программу комплексного развития социальной сферы Нижнего Новгорода до 2030 года в привязке к региональной Стратегии-2035. В первую очередь депутатов интересовало строительство школ: доложить по этому вопросу они позвали мэра Юрия Шалабаева. Вместо себя мэр делегировал заместителя директора департамента строительства Артема Каразанова. Он рассказал, что за счет вышестоящих бюджетов за три года в Нижнем Новгороде построили 23 социальных объекта, в том числе четыре школы вместимостью коло 4 тыс. учеников.

«Формально показатели обеспеченности школьными местами в целом по городу выполнены и соответствуют показателям программы. Но когда мы начинаем более подробно изучать районы и места застройки, мы видим совершенно другую картину: ни одна территория не обеспечивается в будущем социальными объектами», — сообщил чиновник.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Нижегородском и Советском районах, где из-за плотной застройки зачастую просто негде строить новые школы. В заречных районах проще, но там надо расселять ветхое и аварийное жилье, освобождая участки подходящего размера.

Артем Каразанов предупредил, что завершилось финансирование строительства детсадов и школ по федеральным проектам «Жилье», «Современная школа» и «Содействие занятости населения» и теперь можно рассчитывать лишь на средства города и области.

«Прошли золотые времена, когда строительство школ финансировал федеральный бюджет. Если его нет, должно быть участие средств бизнеса и застройщиков. Надо расставить приоритеты и четко определить правила игры, если мы хотим реализовать Стратегию-2035», — отметил докладчик. По его словам, в планах Нижнего Новгорода создание десятков социальных объектов на многие миллиарды рублей, но самостоятельно город их не осилит.

У застройщиков предложение энтузиазма не вызвало. Депутат Вадим Пичугин из группы «Жилстрой-НН» заметил, что по проектам КРТ бизнес уже обязывают расселять ветхий фонд и строить детсады. Если застройщиков обяжут финансировать еще и школы, это приведет к колоссальному росту стоимости квадратного метра либо площадки под КРТ будут нерентабельны.

«Здесь должны быть совместные меры, а не только возложение обязательств на застройщика», — добавил он.

Председатель комитета Василий Суханов попросил у минградразвития оценить, сколько проектов школ в Нижнем Новгороде привязаны к участкам, где их невозможно строить из-за оврагов и других причин. Вместе с депутатом Владимиром Солдатенковым он раскритиковал КУГИ Нижнего Новгорода за то, что комитет не выкупает и не готовит помещения на первых этажах домов, где можно было бы размещать небольшие детсады, библиотеки, кружки, офисы врачей общей практики и так далее. Также было предложено при рассмотрении проектов нового жилья предусматривать такие помещения заранее.В результате члены комитета отвели себе два-три месяца для корректировки стратегической программы.

Совместно с депутатами гордумы, администрацией города и профильными областными министерствами решено определить наиболее приоритетные проекты школ в Нижнем Новгороде с привязкой к подходящим местам, имеющим хорошую транспортную доступность.

По словам Василия Суханова, конструктивный диалог по этому поводу уже идет с новым заместителем губернатора Андреем Чечериным, куратором социального блока.

Напоследок комитет протокольно закрепил необходимость мэрии доложить о том, сколько детей принято в девять новых детсадов. За их сдачу по нацпроекту «Демография» мэр Нижнего Новгорода отчитался перед правительством еще в конце 2022 года. Однако реально достройка некоторых учреждений завершалась этой весной, летом началась сертификация. До сих пор не открытые детсады вызвали у депутатов плохо скрываемое раздражение.

Роман Кряжев