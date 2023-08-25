Звезда по имени Моди

Новость об успешной посадке на Луне индийской космической станции «Чандраян-3», взорвавшая информационное пространство во время работы 15-го саммита БРИКС, невольно превратила индийского премьера Нарендру Моди в главного виновника торжества на главном форуме государств незападного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди пообещал, что Индия (сменив Китай) станет двигателем мирового экономического роста и в ближайшие годы войдет в тройку крупнейших мировых экономик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Нарендра Моди пообещал, что Индия (сменив Китай) станет двигателем мирового экономического роста и в ближайшие годы войдет в тройку крупнейших мировых экономик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Миссия «Чандраян-3» не только позволила Индии стать четвертой страной, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность спутника Земли (ранее это сделали СССР, США и Китай). Индия также стала первой страной в мире, станция которой смогла добраться до Южного полюса Луны, куда в эти же дни летела потерпевшая неудачу российская «Луна-25».

Вот как в итоге все обернулось. Включившаяся в космическую гонку гораздо позднее, чем другие мировые державы, бывшая британская колония неожиданно выбилась в лидеры. В своем поздравлении руководству страны Владимир Путин назвал миссию «Чандраян-3» «большим шагом в освоении космического пространства и свидетельством впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере».

Нарендра Моди изначально планировал ограничиться участием в саммите в БРИКС в виртуальном формате, однако затем принял решение лететь в Йоханнесбург. Что заставило его пересмотреть свои планы, остается неясным.

Однако он, что называется, не прогадал, учитывая не только миссию «Чандраян-3», но и символизм самого места проведения саммита БРИКС.

Встреча в Южной Африке, в которую в далекие колониальные времена отправился искать счастья молодой Мохандас Карамчанд Ганди, впоследствии возглавивший индийское национально-освободительное движение и провозглашенный Махатмой («великая душа»), позволила Нарендре Моди в преддверии всеобщих выборов будущего года провести первую подобную презентацию Индии не только как одного из двух (вместе с Китаем) лидеров Глобального Юга, но и как нарождающейся мировой сверхдержавы. Помимо прочего, это его выступление стало изложением того, каким видят современное мироустройство и его будущее в стране победившего учения Махатмы Ганди.

Оседлав космическую тему, Нарендра Моди призвал «всех людей мира» считать успех индийской лунной миссии общим достоянием, отвечающим провозглашенному Дели принципу «Одна Земля, одна семья». Кроме того, он предложил странам БРИКС создать консорциум по исследованию космоса.

Обосновывая индийскую заявку на мировое лидерство, Нарендра Моди упомянул и о других успехах страны. Он, в частности, призвал страны БРИКС использовать индийскую систему быстрых платежей UPI, напомнив, что Индия является страной с самым большим количеством цифровых трансакций в мире. Он также пообещал, что именно Индия станет двигателем мирового экономического роста (в предыдущие десятилетия этим двигателем был Китай) и в ближайшие годы войдет в тройку крупнейших мировых экономик. По словам Нарендры Моди, это стало возможным благодаря тому, что «Индия превратила кризисы и сложности в возможности экономического прогресса».

Вот так выглядит долгий и извилистый путь бывшей британской колонии сквозь тернии к Луне и звездам.