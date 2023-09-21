Господам оформителям шьют взятку

В Санкт-Петербурге полицейский главк сообщил, что силовики выявили организованную «преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств», которая была связана с МРЭО (структурными подразделениями ГИБДД). В органах считают, что фигуранты занимались незаконным оформлением автомобилей. Такие фирмы, например, предлагают гражданам без лишних хлопот поставить на учет машину или получить госномера, минуя очереди в казенных учреждениях. Подобного рода услуги, суда по данным полиции, пользуются большим спросом у автовладельцев. Так, в региональном управлении МВД подсчитали, что годовой доход задержанных фигурантов исчислялся десятками миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Утром 20 сентября оперативники экономической полиции и управления собственной безопасности (УСБ) вместе со следователями и отделом по борьбе с киберпреступностью провели свыше 30 обысков в офисах коммерческих компаний, а также по домашним адресам граждан, которых подозревают в организации коррупционной схемы, связанной с упрощенной регистрацией транспортных средств. «В результате оперативно-разыскной работы выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств»,— сообщили в пресс-службе главка.

По версии полиции, участники организованной группы создали специальные сайты, посетителям которых предлагалось внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей. Так, например, подобного рода сервисы за плату (около 10 тыс. рублей) обещают клиентам помочь в быстром переоформлении авто после смены цвета кузова, постановки машины на учет или снятия с него при вывозе за границу или утилизации и многое другое. Пользователей уверяют, что им не придется самим обивать пороги государственных МРЭО (работу последнего «коммерческого» МРЭО в Петербурге МВД прекратило в прошлом году), а вся процедура займет считаные часы, а то и минуты — в зависимости от конкретной ситуации.

Время от времени в Петербурге по искам прокуратуры блокируются мошеннические сайты, имитирующие МРЭО. Создатели ресурсов намеренно выдают себя за госпорталы и часто именуются «обособленными подразделениями». Впрочем, в сети без труда можно найти «платные МРЭО». Часто там указывается, что это коммерческая организация, которая оказывает услуги от своего имени и не является структурным подразделением ГИБДД, поэтому ее деятельность якобы не может стать причиной для подрыва доверия к власти.

В связи с этим сотрудники УСБ наведались также в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД, поскольку сервис сервисом, но такое экспресс-оформление, уверены правоохранители, невозможно без участия действующих сотрудников госавтоинспекции. По данным следствия, должностным лицам уходил определенный процент от выручки. Часть из них переходила непосредственно в руки инспекторов МРЭО.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ). Оформители, по предварительным подсчетам, успели заработать на такой деятельности десятки миллионов рублей. Конкретных имен и чинов в МВД и СКР пока не называют. Однако среди фигурантов, по данным СМИ, оказался 31-летний предприниматель Рубен Довлатянц, который был задержан в Алтайском крае. Есть вероятность, что после дачи им показаний станут известны и организаторы схемы при погонах.

В мае в коррупции обвинили находящегося в СИЗО с лета прошлого года бывшего главу полиции Петербурга и Ленобласти Сергея Умнова. Следствие утверждает, что он вместе с сообщниками, генерал-майорами Иваном Абакумовым и Алексеем Семеновым и экс-руководителем юротдела ГИБДД Еленой Копьевой, обложил данью владельцев частных МРЭО. В материалах дела говорится, что чиновники вынуждали их ежемесячно делать финансовые взносы в НКО «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти».

Андрей Кучеров