Цимбалинский путепровод отправился на второй круг

Приостановленный после жалобы в Федеральную антимонопольную службу конкурс по определению генерального подрядчика проекта реконструкции Цимбалинского путепровода возобновлен с самого начала: с этапа подачи заявок. Причиной стали нарушения в действиях Росбанка при выдаче гарантий одной из компаний-участниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org

Определение победителя конкурса на реконструкцию Цимбалинского автодорожного путепровода с разработкой рабочей документации, приостановленное в конце августа по жалобе в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), возобновлено с этапа подачи заявок, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

Предыдущие решения закупочной комиссии, признавшей победителем конкурса петербургское АО «ПО "Возрождение"», которое было готово выполнить работы за 9,274 млрд рублей, по предписанию ФАС были отменены. По изменившимся условиям новый срок подачи заявок заканчивается 27 сентября, итоги конкурса должны подвести 2 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», московское ООО «Регион Групп» обжаловало в ФАС действия заказчика конкурса — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС). По мнению заявителя, основным видом деятельности которого является складирование и хранение, ДТС ограничивала конкуренцию путем установления неправомерных требований к участникам конкурса. Комиссия ФАС по контролю в сфере закупок, рассмотрев жалобу компании «Регион Групп», сочла ее необоснованной. Однако в ходе проведения внеплановой проверки комиссия установила, что заявка второго участника конкурса — московского АО «ДСК "Автобан"» — была отклонена из-за нарушений в действиях ПАО «Росбанк», выдавшего компании независимую банковскую гарантию, не соответствующую условиям конкурсной документации. ДСК «Автобан» также подавала жалобу в ФАС, но отозвала ее.

В ПО «Возрождение» отказались комментировать возможность повторного участия в конкурсе. В пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры в ответ на запрос «Ъ-СПб» отметили, что нарушений со стороны заказчика в процессе организации конкурса не было. Изменения в конкурсную документацию были внесены исключительно по срокам начала выполнения работ, которые сдвинулись из-за жалобы, ее рассмотрения и решения вернуть закупку на этап подачи заявок, добавили в КРТИ.

Открытый конкурс с начальной максимальной ценой контракта был объявлен 7 июля, его итоги должны были подвести 23 августа, завершение работ намечено на ноябрь 2027 года. Из данных, опубликованных на портале госзакупок следует, что в конкурсе принимали участие две компании: петербургское АО «ПО "Возрождение"» и московское АО «Дорожно-строительная компания "Автобан"».

В 2019 году правительство города подписало с ОАО РЖД соглашение о реконструкции путепровода, стоимость работ в то время оценивали в 4,5 млрд рублей.

Вячеслав Калашников