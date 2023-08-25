Кладовщики тормозят Цимбалинский путепровод

Конкурс по определению компании, которая за 9,3 млрд должна реконструировать Цимбалинский путепровод, затормозился после жалобы в Федеральную антимонопольную службу московской компании, занимающейся складированием и хранением. Петербургские эксперты никогда не слышали о компании-заявителе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цимбалинский путепровод

Фото: Wikipedia Цимбалинский путепровод

Фото: Wikipedia

Определение победителя конкурса на реконструкцию Цимбалинского автодорожного путепровода с разработкой рабочей документации приостановлено по жалобе московского ООО «Регион Групп», следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

По мнению жалобщиков, заказчик — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» — нарушил права московской компании и ограничивает конкуренцию путем установления неправомерных требований к участникам конкурса. Согласно тексту жалобы, нарушения выразились в несоответствии размера аванса, указанного в извещении и в проекте контракта.

«Также в Приложении №1 к контракту установлено, что контракт разбит по видам работ и подразумевает 15 видов работ, а этапов 9, исходя из этого не ясно почему этапы и виды разбиты таким образом, из которого не представляется понять и рассчитать как делятся эти объемы и виды»,— пишут заявители.

Кроме того, авторы жалобы обращают внимание на то, что в электронной версии извещения установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги — и везде «согласно приложению к извещению об осуществлении закупки», но в составе извещения о закупке это приложение отсутствует, что, по мнению заявителей, нарушает их права, права иных участников и не дает ознакомиться с требованиями заказчика.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», московская компания зарегистрирована 21 февраля 2023 года, уставный капитал — 120 тыс. рублей, единственным владельцем является Даниил Лебедь. Основным видом деятельности является складирование и хранение, дополнительными — оптовая неспециализированная торговля, разработка компьютерного программного обеспечения и деятельность рекламных агентств. Никому из опрошенных «Ъ-СПб» участников дорожно-строительной отрасли в Санкт-Петербурге компания «Регион Групп» не знакома.

Итоги конкурса, объявленного 7 июля, должны были подвести 23 августа, а завершение работ намечено на ноябрь 2027 года. По опубликованным на портале госзакупок данным, в аукционе приняли участие две компании, но по результатам рассмотрения вторых частей заявок одна из них была отклонена конкурсной комиссией.

В 2019 году правительство города подписало с ОАО «РЖД» соглашение о реконструкции путепровода, стоимость работ в то время оценивали в 4,5 млрд рублей.

Вячеслав Калашников