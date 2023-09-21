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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет президенту—председателю правления банка ВТБ Андрею Костину

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Андрей Костин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк:

— Уважаемый Андрей Леонидович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! За более чем 30 лет нашего знакомства был реализован целый ряд значимых, интересных проектов, и я не раз убеждался в Вашем высочайшем профессионализме, исключительной порядочности и надежности. Ваш богатый управленческий опыт, организаторский талант, умение принимать взвешенные решения в нестандартных ситуациях, высокое чувство ответственности за порученное дело, нацеленность на результат снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в деловом сообществе. В судоходной отрасли нашей страны ценят Вас за активную поддержку крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие национальной транспортной системы, морского флота, отечественного транспортного машиностроения. В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Леонидович, крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов в труде на благо Отечества!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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