В Кубке России по футболу свои матчи провели московские клубы. ЦСКА обыграл в серии пенальти «Сочи» (4:2), основное время завершилось вничью (1:1). «Локомотив» уступил в серии 11-метровых «Уралу» в Екатеринбурге. Здесь в основное время обошлось без забитых мячей (0:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Матчи Кубка России по понятным причинам находятся в тени стартовавшей Лиги чемпионов. Но на играх турнира нет Fan ID, а, значит, здесь заполняется даже фанатский сектор, и шумовое оформление на таких играх приличное, несмотря на будний день.

Кстати, некоторые школьники после матча армейцев вполне могут начать болеть за ЦСКА, так как 7 тыс. подростков вместо уроков оправились на футбол совершенно бесплатно. Хорошую явку на матч Кубка ЦСКА—«Сочи» отмечали комментаторы.

Погода болельщикам тоже благоволила. В солнечный денек смотреть игру с трибун одно удовольствие, особенно, если команда, за которую ты болеешь, показывает яркий футбол и побеждает.

Правда, в первом тайме все было совсем не так, как хотелось бы поклонникам красно-синих. «Сочи» повел в счете, а у хозяев игра не шла. Все-таки смена тренера встряхнула южан.

Даже несмотря на то, что вместо Дмитрия Хохлова у руля встал Александр Точилин, который не раз работал с командой, отставка сделала свое дело, уверен футбольный эксперт Дмитрий Сенников:

«В этой ситуации даже замена игроков "Сочи" на пользу, потому что многие хотят себя проявить. Новый главный тренер, в принципе, всех знает. Но, конечно, если кто-то себя сейчас отлично зарекомендует, то будет потом играть в чемпионате».

Что касается ЦСКА, то красно-синие вернулись в игру во второй половине встречи, и концовку команды выдали невероятную, и армейцы счет все-таки сравняли. И вот тут, когда на табло «ВЭБ Арены» горели две единицы, на авансцену вышел молодой армейский вратарь Владислав Тороп.

Наверное, сейчас сложно сказать, вырастет из него такая же звезда, как Игорь Акинфеев, но 19-летний голкипер в этой игре вытаскивал такие мячи, которые, казалось, уже пресекли ленточку ворот.

Когда же дело дошло до серии пенальти, Владислав Тороп вытащил два 11-метровых и фактически принес армейцам победу. Конечно, этот успех ЦСКА вряд ли остановит разговоры о проблемах в клубе, но позитивные эмоции болельщикам, которые пришли в этот день на трибуны московского стадиона, футболисты в красно-синей форме точно обеспечили.

А вот поклонникам другого московского клуба — «Локомотива», похоже, нужно начинать нервничать. Железнодорожники в другом матче Кубка России проиграли «Уралу» в Екатеринбурге. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее били хозяева.

В целом поражение в турнире большой проблемой для «Локомотива» не является, а вот то, что команда не может найти свою игру, несмотря на все старания Артема Дзюбы, это действительно тревожный звоночек. Особенно, если учесть, что в эти выходные команда в рамках РПЛ встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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