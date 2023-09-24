Экономика природных катаклизмов

Только в этом месяце произошло две крупные природные катастрофы — землетрясение в Марокко и наводнение в Ливии. Каждое унесло жизни тысяч человек. Как отмечают эксперты, количество стихийных бедствий за последние десятилетия значительно выросло, что во многом обусловлено последствиями глобального изменения климата. По данным Всемирной метеорологической организации, в 1970–2021 годах в мире зафиксировано 11 778 природных катаклизмов с общим количеством жертв свыше 2 млн человек и совокупным экономическим ущербом в $4,3 трлн.

Смертность от ударов стихии снижается, благодаря усовершенствованию мер раннего предупреждения и реагирования . Если в начале XX века они уносили 400–500 тыс. жизней в год, то к началу XXI века это число сократилось примерно в пять раз. В частности, снизилось количество смертей от засух и наводнений, на долю которых до середины 1960-х годов приходилась львиная доля всех жертв.

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По оценкам экспертов портала Our World in Data, в последнее десятилетие от стихийных бедствий умирало в среднем 45 тыс. человек в год, что соответствовало около 0,1% от всего количества смертей в мире.

Экономические потери, в отличие от людских, с годами не уменьшаются, а только растут. По разным оценкам, они достигают сотен миллиардов долларов в год. В исторической перспективе, по подсчетам экспертов, самым убыточным видом стихийных бедствий можно назвать наводнения. Если брать только последнее десятилетие, конкуренцию им составляют тропические циклоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В долларах 2022 года

В долларах 2022 года



По данным перестраховочной компании Munich Re, в 2022 году убытки от природных бедствий составили $210 млрд, в том числе $120 млрд застрахованные. По оценкам страхового брокера AON,— $313 млрд, из них $132 млрд покрывались страховкой. По подсчетам обеих компаний, самым «дорогим» стихийным бедствием 2022 года стал ураган «Йен» в США, ущерб от которого достигал $100 млрд. Всего, по данным AON, в 2022 году в мире зафиксировано 39 стихийных бедствий с ущербом от $1 млрд и выше.

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За последние десятилетия (начиная с 1980-х) самой разрушительной с финансовой точки зрения была катастрофа в Японии в марте 2011 года. Мощное землетрясение у восточного побережья острова Хонсю и вызванное им цунами привели к масштабным разрушениям и аварии на АЭС «Фукусима». С точки зрения человеческих жертв самым мощным стало землетрясение и цунами в Индийском океане в декабре 2004 года. Стихия затронула Индонезию, Таиланд, Шри-Ланку, Индию, другие страны региона и унесла свыше 200 тыс. жизней.

Крупнейшие по размеру ущерба природные катастрофы 1980–2022 годов

Катастрофа Место, год $, млрд Землетрясение, цунами Япония, 2011 210 Ураган «Катрина» США, 2005 125 Землетрясение в Кобе Япония, 1995 100 Ураган «Йен» США, 2022 95,5 Ураган «Харви» США, 2017 85 Землетрясение в Сычуани Китай, 2008 85 Ураган «Сэнди» США/Канада/Карибы, 2012 68,5 Ураган «Ирма» США/Карибы, 2017 67 Ураган «Ида» США/Канада, 2021 65 Ураган «Мария» Карибы, 2017 63 Наводнения Европа, 2021 54 Источники: Statista, AON.