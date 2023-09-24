Экономика природных катаклизмов

Только в этом месяце произошло две крупные природные катастрофы — землетрясение в Марокко и наводнение в Ливии. Каждое унесло жизни тысяч человек. Как отмечают эксперты, количество стихийных бедствий за последние десятилетия значительно выросло, что во многом обусловлено последствиями глобального изменения климата. По данным Всемирной метеорологической организации, в 1970–2021 годах в мире зафиксировано 11 778 природных катаклизмов с общим количеством жертв свыше 2 млн человек и совокупным экономическим ущербом в $4,3 трлн.
Смертность от ударов стихии снижается, благодаря усовершенствованию мер раннего предупреждения и реагирования . Если в начале XX века они уносили 400–500 тыс. жизней в год, то к началу XXI века это число сократилось примерно в пять раз. В частности, снизилось количество смертей от засух и наводнений, на долю которых до середины 1960-х годов приходилась львиная доля всех жертв.
По оценкам экспертов портала Our World in Data, в последнее десятилетие от стихийных бедствий умирало в среднем 45 тыс. человек в год, что соответствовало около 0,1% от всего количества смертей в мире.
Экономические потери, в отличие от людских, с годами не уменьшаются, а только растут. По разным оценкам, они достигают сотен миллиардов долларов в год. В исторической перспективе, по подсчетам экспертов, самым убыточным видом стихийных бедствий можно назвать наводнения. Если брать только последнее десятилетие, конкуренцию им составляют тропические циклоны.
В долларах 2022 года
По данным перестраховочной компании Munich Re, в 2022 году убытки от природных бедствий составили $210 млрд, в том числе $120 млрд застрахованные. По оценкам страхового брокера AON,— $313 млрд, из них $132 млрд покрывались страховкой. По подсчетам обеих компаний, самым «дорогим» стихийным бедствием 2022 года стал ураган «Йен» в США, ущерб от которого достигал $100 млрд. Всего, по данным AON, в 2022 году в мире зафиксировано 39 стихийных бедствий с ущербом от $1 млрд и выше.
За последние десятилетия (начиная с 1980-х) самой разрушительной с финансовой точки зрения была катастрофа в Японии в марте 2011 года. Мощное землетрясение у восточного побережья острова Хонсю и вызванное им цунами привели к масштабным разрушениям и аварии на АЭС «Фукусима». С точки зрения человеческих жертв самым мощным стало землетрясение и цунами в Индийском океане в декабре 2004 года. Стихия затронула Индонезию, Таиланд, Шри-Ланку, Индию, другие страны региона и унесла свыше 200 тыс. жизней.
Крупнейшие по размеру ущерба природные катастрофы 1980–2022 годов
|Катастрофа
|Место, год
|$, млрд
|Землетрясение, цунами
|Япония, 2011
|210
|Ураган «Катрина»
|США, 2005
|125
|Землетрясение в Кобе
|Япония, 1995
|100
|Ураган «Йен»
|США, 2022
|95,5
|Ураган «Харви»
|США, 2017
|85
|Землетрясение в Сычуани
|Китай, 2008
|85
|Ураган «Сэнди»
|США/Канада/Карибы, 2012
|68,5
|Ураган «Ирма»
|США/Карибы, 2017
|67
|Ураган «Ида»
|США/Канада, 2021
|65
|Ураган «Мария»
|Карибы, 2017
|63
|Наводнения
|Европа, 2021
|54
Источники: Statista, AON.
Однако, как подчеркивают эксперты ООН, если оценивать негативное влияние на экономику в целом, гораздо сильнее страдают бедные страны. Потери от одного урагана для маленького островного государства могут измеряться в десятках процентов его ВВП.
Человеческие потери в развивающихся странах также зачастую выше. Для сравнения, упоминаемый выше самый дорогостоящий катаклизм 2022 года, ураган «Йен», унес жизни 161 человека. Прямые убытки от происшедших в том же году наводнений в Пакистане оказались в шесть раз меньше ($15 млрд), однако количество жертв превысило 1,7 тыс. человек, еще 8 млн лишились крова. И долгосрочные негативные последствия для экономики этой страны будут гораздо масштабнее.
Следует добавить, что зачастую остается неучтенным косвенный ущерб от природных катаклизмов — от разорванных цепочек поставок и ухудшения продовольственной безопасности вследствие засух и наводнений до снижения производительности труда в регионах, охваченных экстремальной жарой. Многие катастрофы локального характера также нередко исключены из общих оценок из-за небольшого количества жертв и разрушений. Однако в совокупности они могут оказывать значительное негативное влияние на экономики стран.