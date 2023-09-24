Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экономика природных катаклизмов

Основные цифры и графики

Только в этом месяце произошло две крупные природные катастрофы — землетрясение в Марокко и наводнение в Ливии. Каждое унесло жизни тысяч человек. Как отмечают эксперты, количество стихийных бедствий за последние десятилетия значительно выросло, что во многом обусловлено последствиями глобального изменения климата. По данным Всемирной метеорологической организации, в 1970–2021 годах в мире зафиксировано 11 778 природных катаклизмов с общим количеством жертв свыше 2 млн человек и совокупным экономическим ущербом в $4,3 трлн.

Смертность от ударов стихии снижается, благодаря усовершенствованию мер раннего предупреждения и реагирования . Если в начале XX века они уносили 400–500 тыс. жизней в год, то к началу XXI века это число сократилось примерно в пять раз. В частности, снизилось количество смертей от засух и наводнений, на долю которых до середины 1960-х годов приходилась львиная доля всех жертв.

По оценкам экспертов портала Our World in Data, в последнее десятилетие от стихийных бедствий умирало в среднем 45 тыс. человек в год, что соответствовало около 0,1% от всего количества смертей в мире.

Экономические потери, в отличие от людских, с годами не уменьшаются, а только растут. По разным оценкам, они достигают сотен миллиардов долларов в год. В исторической перспективе, по подсчетам экспертов, самым убыточным видом стихийных бедствий можно назвать наводнения. Если брать только последнее десятилетие, конкуренцию им составляют тропические циклоны.

В долларах 2022 года
В долларах 2022 года

В долларах 2022 года

В долларах 2022 года

По данным перестраховочной компании Munich Re, в 2022 году убытки от природных бедствий составили $210 млрд, в том числе $120 млрд застрахованные. По оценкам страхового брокера AON,— $313 млрд, из них $132 млрд покрывались страховкой. По подсчетам обеих компаний, самым «дорогим» стихийным бедствием 2022 года стал ураган «Йен» в США, ущерб от которого достигал $100 млрд. Всего, по данным AON, в 2022 году в мире зафиксировано 39 стихийных бедствий с ущербом от $1 млрд и выше.

За последние десятилетия (начиная с 1980-х) самой разрушительной с финансовой точки зрения была катастрофа в Японии в марте 2011 года. Мощное землетрясение у восточного побережья острова Хонсю и вызванное им цунами привели к масштабным разрушениям и аварии на АЭС «Фукусима». С точки зрения человеческих жертв самым мощным стало землетрясение и цунами в Индийском океане в декабре 2004 года. Стихия затронула Индонезию, Таиланд, Шри-Ланку, Индию, другие страны региона и унесла свыше 200 тыс. жизней.

Крупнейшие по размеру ущерба природные катастрофы 1980–2022 годов

Самые большие потери от природных катаклизмов в денежном выражении несут богатые страны. Это объясняется тем, что в целом там гораздо больше дорогостоящих объектов, и они чаще застрахованы. Первое место с большим отрывом занимают США. С 1980 года там зафиксировано 371 стихийное бедствие, повлекшее ущерб от $1 млрд и выше. Совокупный ущерб от них превысил $2,6 трлн (с учетом инфляции).

Однако, как подчеркивают эксперты ООН, если оценивать негативное влияние на экономику в целом, гораздо сильнее страдают бедные страны. Потери от одного урагана для маленького островного государства могут измеряться в десятках процентов его ВВП.

Человеческие потери в развивающихся странах также зачастую выше. Для сравнения, упоминаемый выше самый дорогостоящий катаклизм 2022 года, ураган «Йен», унес жизни 161 человека. Прямые убытки от происшедших в том же году наводнений в Пакистане оказались в шесть раз меньше ($15 млрд), однако количество жертв превысило 1,7 тыс. человек, еще 8 млн лишились крова. И долгосрочные негативные последствия для экономики этой страны будут гораздо масштабнее.

Следует добавить, что зачастую остается неучтенным косвенный ущерб от природных катаклизмов — от разорванных цепочек поставок и ухудшения продовольственной безопасности вследствие засух и наводнений до снижения производительности труда в регионах, охваченных экстремальной жарой. Многие катастрофы локального характера также нередко исключены из общих оценок из-за небольшого количества жертв и разрушений. Однако в совокупности они могут оказывать значительное негативное влияние на экономики стран.

Ольга Шкуренко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...