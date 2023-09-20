Биржевая цена АИ-95 упала на 5%, АИ-92 — на 4%

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снижается третий день подряд. Сегодня, 20 сентября, цена упала на 5,06%, до 69 272 руб. за тонну.

Биржевая цена АИ-92 также снизилась после небольшого роста в ходе торгов 18 сентября. Сегодня, 20 сентября, топливо торговалось по 65 651 тыс. руб. за тонну (-3,98%). Стоимость летнего дизельного топлива в ходе торгов упала на 2,12%, до 73 447 руб. за тонну.

Также стали ниже цены на топливо для реактивных двигателей (–11%, до 68 812 руб. за тонну), топочный мазут (–0,82%, до 37 635 руб. за тонну) и сжиженные углеводородные газы (–4,06%, до 28 509 руб. за тонну).

Биржевые цены на топливо падают на фоне сообщений о планируемых государством мерах для стабилизации ситуации на топливном рынке. В частности, по данным «Ъ», Минэнерго и Минфин предложили ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере $250 на тонну. По задумке министерств, она должна работать только в отношении недобросовестных экспортеров. Однако участники рынка не уверены в том, что механизм обеспечит требуемый эффект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо пугают пошлиной».