Предъявлено обвинение жителю Барнаула, отравившему воду для мобилизованных

Следователи предъявили обвинение 42-летнему жителю Барнаула, который отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Ему вменяется в вину покушение на госизмену (ст. 30, ст. 275 УК РФ) и покушение на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю .

По данным ведомства, обвиняемый через соцсети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с ними он стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки ВСУ. «В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины, задействованным СБУ для вербовки российских граждан», — говорится в сообщении УФСБ.

В ведомстве отметили, что до военнослужащих эта вода не дошла. Отправляющие вещества, который подозреваемый подмешал в воду, согласно заключению экспертизы, могли вызвать тяжелое отравление и даже смерть.

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Илья Николаев