Единым нормативам добавят год

Минстрой готов дать регионам очередную отсрочку для введения единых нормативов потребления коммунальных услуг, которые должны унифицировать плату за них в не оборудованных счетчиками домах,— с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года. Предложение возникло на фоне изменений нормативной базы и рисков роста платы за ЖКУ. Но ведомство пытается поставить точку в этом вопросе, намереваясь в дальнейшем «исключить регулярное продление». Эксперты считают, что вместо отсрочки эффективнее было бы обеспечить полноценный учет потребления коммунальных услуг по счетчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства об очередном продлении регионам срока введения единых нормативов потребления коммунальных услуг еще на год, до 1 января 2025 года. Как следует из пояснительной записки к проекту, ведомство намерено «в дальнейшем исключить регулярное продление» сроков, хотя в проекте постановления таких запретов нет.

Речь идет о предложенной еще в 2014 году унификации размера платы за ЖКУ в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета: чтобы избежать ситуаций, когда в соседних домах или районах она существенно различается, предложено перейти на единые нормативы для домов, имеющих аналогичные технические параметры (год постройки, этажность) и расположенных в одинаковых климатических условиях. Процесс также должен сопровождаться реализацией программ энергосбережения. Изначально внедрение единых нормативов регионами, которые приняли такое решение (отказалось четыре региона), должно было завершиться к 2016 году. Но сроки не раз переносились в силу разных причин, например ограничений в пандемию COVID-19, в целом осложнивших реализацию программы энергосбережения (см. “Ъ” от 7 декабря 2020 года). Сейчас, по данным Минстроя, ввели у себя новую систему 48 регионов, а еще девять завершат переход до конца года.

Необходимость нового переноса Минстрой объясняет тем, что в марте 2023 года изменился порядок расчета норматива потребления тепла и для установления нормативов теперь требуется не менее года. В целом, подчеркивает ведомство, продление «позволит не допустить резкого роста платы в первую очередь за отопление в домах, не оборудованных приборами учета, в связи с применением некорректных нормативов». Двадцать регионов сообщили о незавершении перехода из-за того, что после расчета единых нормативов «спрогнозирован существенный рост платы».

Как отмечает директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, необходимо решать вопрос не с едиными нормативами, а с полноценным переходом на учет потребления по счетчикам, только это обеспечит оплату по факту потребления и по справедливым ценам. «Иначе фактически защищаются интересы недобросовестных собственников в ущерб добросовестным»,— полагает она, поясняя: то, что посчитанные нормативы сейчас приводят к росту платы, означает, что потребление на самом деле выше действующих. Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов отмечает, что максимальное «оприборивание» для обеспечения учета энергопотребления позволит снизить число потребителей, на которых окажет влияние увеличение нормативного объема потребления, они должны четко понимать, почему учет необходим, и только материальная выгода является эффективным стимулятором энергосбережения. То, что лишь 48 регионов с 2016 года смогли ввести единые тарифы, полагает он, говорит о наличии объективных препятствий к исполнению планов в срок и риска нарушения прав потребителей услуг, однако «осознание возможности очередного переноса не должно стать способом ухода от ответственности, в связи с чем в постановлении стоит закрепить запрет на продление».

Евгения Крючкова