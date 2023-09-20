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Коммерсантъ FM
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Единым нормативам добавят год

Минстрой готов еще раз продлить срок их введения, но после поставить точку

Минстрой готов дать регионам очередную отсрочку для введения единых нормативов потребления коммунальных услуг, которые должны унифицировать плату за них в не оборудованных счетчиками домах,— с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года. Предложение возникло на фоне изменений нормативной базы и рисков роста платы за ЖКУ. Но ведомство пытается поставить точку в этом вопросе, намереваясь в дальнейшем «исключить регулярное продление». Эксперты считают, что вместо отсрочки эффективнее было бы обеспечить полноценный учет потребления коммунальных услуг по счетчикам.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства об очередном продлении регионам срока введения единых нормативов потребления коммунальных услуг еще на год, до 1 января 2025 года. Как следует из пояснительной записки к проекту, ведомство намерено «в дальнейшем исключить регулярное продление» сроков, хотя в проекте постановления таких запретов нет.

Речь идет о предложенной еще в 2014 году унификации размера платы за ЖКУ в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета: чтобы избежать ситуаций, когда в соседних домах или районах она существенно различается, предложено перейти на единые нормативы для домов, имеющих аналогичные технические параметры (год постройки, этажность) и расположенных в одинаковых климатических условиях. Процесс также должен сопровождаться реализацией программ энергосбережения. Изначально внедрение единых нормативов регионами, которые приняли такое решение (отказалось четыре региона), должно было завершиться к 2016 году. Но сроки не раз переносились в силу разных причин, например ограничений в пандемию COVID-19, в целом осложнивших реализацию программы энергосбережения (см. “Ъ” от 7 декабря 2020 года). Сейчас, по данным Минстроя, ввели у себя новую систему 48 регионов, а еще девять завершат переход до конца года.

Необходимость нового переноса Минстрой объясняет тем, что в марте 2023 года изменился порядок расчета норматива потребления тепла и для установления нормативов теперь требуется не менее года. В целом, подчеркивает ведомство, продление «позволит не допустить резкого роста платы в первую очередь за отопление в домах, не оборудованных приборами учета, в связи с применением некорректных нормативов». Двадцать регионов сообщили о незавершении перехода из-за того, что после расчета единых нормативов «спрогнозирован существенный рост платы».

Как отмечает директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, необходимо решать вопрос не с едиными нормативами, а с полноценным переходом на учет потребления по счетчикам, только это обеспечит оплату по факту потребления и по справедливым ценам. «Иначе фактически защищаются интересы недобросовестных собственников в ущерб добросовестным»,— полагает она, поясняя: то, что посчитанные нормативы сейчас приводят к росту платы, означает, что потребление на самом деле выше действующих. Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов отмечает, что максимальное «оприборивание» для обеспечения учета энергопотребления позволит снизить число потребителей, на которых окажет влияние увеличение нормативного объема потребления, они должны четко понимать, почему учет необходим, и только материальная выгода является эффективным стимулятором энергосбережения. То, что лишь 48 регионов с 2016 года смогли ввести единые тарифы, полагает он, говорит о наличии объективных препятствий к исполнению планов в срок и риска нарушения прав потребителей услуг, однако «осознание возможности очередного переноса не должно стать способом ухода от ответственности, в связи с чем в постановлении стоит закрепить запрет на продление».

Евгения Крючкова

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