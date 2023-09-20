Рейд посеял «Страх и ненависть» на Некрасова

Петербургская полиция провела масштабный рейд по популярным гастрономическим улицам города — Некрасова и Жуковского. Под оперативный интерес попали бары, рестораны и продуктовые магазины. После визита силовиков деятельность четырех питейных заведений была приостановлена. Там установили факт незаконной продажи алкоголя. В результате было изъято свыше 250 литров спиртного, из которых почти сто признано контрафактом. Кроме того, в нескольких точках общепита правоохранители задержали семерых нелегальных мигрантов среди персонала. Для сотрудников и посетителей местных пабов облава не стала большим потрясением: практически все пространства находятся в жилых домах и такого рода шумное соседство не по душе многим жильцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению барменов и официантов, интерес правоохранителей к заведениям на Некрасова и Жуковского может быть связан с жалобами на шум от граждан, проживающих в домах, где расположены питейные точки

Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб» По мнению барменов и официантов, интерес правоохранителей к заведениям на Некрасова и Жуковского может быть связан с жалобами на шум от граждан, проживающих в домах, где расположены питейные точки

Фото: Андрей Кучеров / «Коммерсантъ-СПб»

Полицейский рейд, который прошел в минувшие выходные на двух улицах, в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области назвали «антиалкогольным». Поводом послужило уголовное дело, возбужденное по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). В ведомстве отмечают, что бар, где велась торговля, располагается на Некрасова. «Сотрудники экономической полиции установили, что, не имея лицензии на торговлю спиртным, бар сумел заработать более миллиона рублей на продаже алкогольных напитков»,— говорится в сообщении.

В связи с этим силовики решили также наведаться в соседние заведения, а заодно проверить и продуктовые магазины. Итогом стало закрытие четырех баров. В их число вошли «Страх и ненависть» на Некрасова и Feromon на Жуковского (входит в сеть, насчитывающую более 20 точек в Петербурге и Ленобласти). В СМИ также упоминался Al Capone Bar, однако сейчас это пространство работает. В разговоре с «Ъ-СПб» там подтвердили, что полиция приходила к ним тоже, но в итоге все обошлось и они, как и прежде, готовы принимать гостей. «Да, был момент, но это у всех проверяли лицензии на алкоголь, просто немного агрессивно»,— уточнили в Al Capone Bar. При этом в Feromon и «Страх и ненависть» какие-либо комментарии давать наотрез отказались.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько сотен литров алкоголя. При этом часть его в пресс-службе петербургского главка назвали «банальной паленкой». «Из незаконного оборота изъято 272 литра спиртного различного вида и наименования, из которых 92 литра являются контрафактом»,— говорится в релизе.

Кроме того, по уже сложившейся традиции, полицейские позвали с собой работников миграционной службы. И, как выяснилось, не просто так: среди персонала проверяемых точек общепита было обнаружено семеро иностранцев-нелегалов. Все они были доставлены в отдел для привлечения к административной ответственности. Отмечается, что впоследствии под уголовные дела могут попасть и предприниматели, которые не позаботились о получении лицензии.

В целом в пабах и ресторанах на Некрасова не наблюдается каких-либо панических настроений. В беседе с «Ъ-СПб» сотрудники популярных заведений не переживают по поводу внезапных проверок, а к подобным рейдам относятся флегматично. В выходные дни, отмечают собеседники, силовики время от времени патрулируют улицу и делают предупреждения посетителям, распивающим спиртное на открытом воздухе, но, как правило, ограничиваются простым замечанием и просят зайти внутрь помещений. По мнению барменов и официантов, интерес правоохранителей может быть связан с жалобами на шум от граждан, которые проживают в домах, где располагаются питейные точки.

Аналитики консалтинговой компании NF Group, изучившие рынок общепита, сообщили в июле, что главной барной локацией города теперь является улица Некрасова, которая обогнала по этому показателю Рубинштейна. В исследовании говорится, что Некрасова вышла на первое место по количеству баров и пабов. За год их доля увеличилась до 58% в то время, как на Рубинштейна она уменьшилась до 40%.

Добавим, что в апреле следователи закрыли все бары на Думской и Ломоносова по причине вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков. Позже в Смольном представили проект общественного пространства на этих улицах. Там планируется организовать детскую площадку и зеленую зону для отдыха, на месте которой зимой будет появляться каток, а также сцену для выступлений уличных музыкантов и проведения мероприятий.

Андрей Кучеров