Германа Круглова ждут в Ярославле в октябре

15 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ставрополье» мы рассказали историю полуторагодовалого Германа Круглова из Ставропольского края («800-граммовый пациент», Алексей Каменский). Мальчик родился на три месяца раньше срока и при родах получил перелом ключицы и повреждение плечевого нервного сплетения. Левая рука у него почти не шевелится, требуется сложное этапное хирургическое лечение для восстановления ее подвижности. Операции готовы провести в ярославской клинике «Константа», однако средств для их оплаты у семьи мальчика нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (968 715 руб.) собрана. Ольга, мама Германа, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Круглов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Герман Круглов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 15 сентября 16 948 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ставрополье», «Коми Гор», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 27 детям на 19 786 039 руб.