Детсад в Батенинском жилмассиве пойдет с молотка

В Санкт-Петербурге выставили на аукцион здание бывшего детского сада, которое находится на Лесном проспекте, 37Л. Его намереваются реализовать по программе «Рубль за метр» — то есть предоставить льготную аренду на 49 лет при условии, что в здании проведут работы по его сохранению. Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты сомневаются, что предпринимателей заинтересует объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге выставили на аукцион здание бывшего детского сада, которое находится на Лесном проспекте, 37Л

Фото: пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга В Санкт-Петербурге выставили на аукцион здание бывшего детского сада, которое находится на Лесном проспекте, 37Л

Фото: пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга

Как говорится на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, здание детского сада выставят на аукцион. Заявки принимаются до 13 октября. На сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга сообщается, что начальная цена на аукционе составляет более 239 тыс. рублей. Шаг — почти 12 тыс. рублей. При этом победитель будет должен внести задаток почти 1,5 млн рублей. Аукцион пройдет в электронном виде 18 октября. В здании два этажа, его площадь — 654,1 кв. м. Состояние неудовлетворительное.

Детский сад является объектом культурного наследия регионального значения. Он входит в Батенинский жилмассив, который строила группа архитекторов под руководством Григория Симонова. Кварталы застраивали в 1920–1930-е годы в стиле конструктивизма. Сами здания были просты и аскетичны, но в застройке была предусмотрена вся инфраструктура. Дворы были закрытыми, внутри обустраивали садики, цветники и бульвары. «Рубль за метр» — программа, по которой реставрируют культурные объекты. Арендодателя выбирают на торгах. Далее за семь лет ему нужно отреставрировать объект. В течение этого времени он платит рыночную стоимость аренды. После приемки объекта ему дают право арендовать площади по 1 рублю за квадратный метр в течение 49 лет. Здание остается в собственности города.

В пресс-службе комитета имущественных отношений «Ъ-СПб» сообщили, что здание нежилое и будущий арендатор сам может решить, для каких целей его использовать. Оно подойдет, например, для административных целей — под офисы.

Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отметил, что здание не имеет большого потенциала с точки зрения коммерческого использования.

«Объект может заинтересовать компании, которые имеют компетенции по работе с историческими зданиями-памятниками и понимают, как наиболее эффективно использовать объект после завершения работ. Один из вариантов — использование для собственных нужд. При коммерческой эксплуатации объекта после реконструкции в здании могут быть размещены офисы, предприятия торговли или услуг»,— отметил господин Кокорев.

По мнению эксперта, реконструкция зданий по программе «Рубль за метр» в принципе труднопредсказуема с точки зрения затрат и сроков реализации проекта. Бывший детский сад на Батенинском жилмассиве к тому же находится далеко от исторического центра и во дворе. Из-за этого у него небольшой потенциал для коммерческого использования.

Александр Кононов, зампредседателя общества защиты памятников истории и культуры «Старый Петербург», считает, что такие памятники довольно сложны в реконструкции.

«Объекты этой советской эпохи часто делались из не очень хороших материалов по тем технологиям, которые были тогда: дешево и упрощенно. Реставрация этих объектов особенно сложна. И здесь выбор правильной функции для памятника играет еще более важную роль, чем если бы это были дореволюционные объекты или послевоенные»,— отметил господин Кононов.

По его мнению, назначение здания будет зависеть от нового собственника. В бывшем детском саду можно было бы разместить офисный центр или объект, связанный с торговлей, обслуживанием, общепитом.

Однако по мнению эксперта, программа «Рубль за метр» в принципе зарекомендовала себя не очень хорошо. В Санкт-Петербурге более 9 тыс. объектов культурного наследия, из них несколько сотен нуждаются в реставрации. И только два десятка удалось отремонтировать с помощью этой программы. Не каждый объект удалось отреставрировать качественно.

По его мнению, нужно менять подход к программе «Рубль за метр». Бизнесу в период реставрации памятника нужно оплачивать еще и аренду по рыночной стоимости, и только потом он получает здание на льготных условиях. Такой подход требует серьезных вложений, и в результате от участия в конкурсах отсеивается малый и средний бизнес. Участников на аукцион заявляется мало.

«Ажиотажа нет, никакой реальной конкурсной борьбы нет. Если есть хотя бы один пользователь, комитет по охране памятников уже счастлив. В этой ситуации, когда нет конкуренции, ослаблен государственный контроль»,— считает эксперт.

Анастасия Захарова