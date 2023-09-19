На Кубани ущерб от имущественных преступлений превысил 18 млрд рублей

За 2,5 года в Краснодарском крае размер зафиксированного имущественного вреда от коррупционных посягательств составил более 18 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона по итогам заседания, посвященного вопросам противодействия коррупции.

На досудебной стадии было возмещено более 8,3 млрд руб., в связи с чем приняты меры по обеспечению взыскания вреда на сумму свыше 14 млрд руб.

Всего с 2021 года по первое полугодие 2023 включительно правоохранители выявили более 3,4 тыс. коррупционных преступлений. Из них около 1,25 тыс. были совершены в крупном и особо крупном размерах.

За 2,5 года чиновники Кубани скрыли более чем 382 млн руб. доходов. 7,5 тыс. должностных лиц региона также не указывали в декларациях около 900 объектов недвижимости, 270 транспортных средств и 12,5 тыс. банковских счетов.

Татьяна Ручкина

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